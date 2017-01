Veggie World : un salon entièrement vegan à Lyon

Après deux éditions couronnées de succès, le salon Veggie World se déplace à Lyon. Les 14 et 15 janvier, ce salon entièrement dédié au mode de vie vegan s'installe à La Sucrière, quai Rambaud.

© VeggieWorld Veggie World de Paris 2016

Après le succès du Veggie World à Paris, ce salon d'origine allemande fait ses premiers pas à Lyon. La ville n'a pas été choisie au hasard. Une enquête a été menée auprès de 2000 personnes afin de définir la prochaine destination de ce salon 100% vegan. 24% des personnes interrogées vivaient en Auvergne-Rhône-Alpes.

La cheffe de projet, Swanjte Tomalak, admet que "l'offre de produits vegan a grandi en Allemagne plus vite qu'en France". Mais elle constate une demande dans les grandes villes de l'héxagone. Lyon en particulier serait après Paris la ville la plus dynamique. "Lyon est une grande ville étudiante et certains viennent de l'étranger", explique-t-elle, "Les associations sont également très actives ici, L214 a par exemple son siège à Lyon."

Un salon « atypique » pas seulement centré sur la nourriture

Les organisateurs attendent pour cette première édition lyonnaise plus de 5 000 visiteurs sur deux jours. Le salon aura lieu à La Sucrière, un lieu "à l'image du salon, atypique". Une dizaine d'associations lyonnaises seront présentes.

Au total, plus de 70 exposants ont répondu à l'appel. Une grande partie des stands concerneront l'alimentation. "C'est le plus facile", admet Swanjte Tomalak, "mais il y aura aussi des cosmétiques, de la mode, des livres et même des parfums." Pour rappel, le véganisme est un mode de vie qui refuse tout produit issu de l'exploitation animale.

Tarifs : 8€ en prévente en ligne ou tarif réduit / 10€ tarif plein

Les enfants de moins de 14 ans ne paient pas l’entrée.