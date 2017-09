Lyon: un blog dénonce amiante et délabrement à la Cité administrative

"Sortez-nous de là" implorent les fonctionnaires à l'origine d'un blog pour dénoncer en image la vétusté des locaux qui accueillent les services de l'Etat dans le département du Rhône.

Blog citeadministrativedelyon.fr

Dans le même état d'esprit que le concours photo d'une association de policiers pour dénoncer leurs conditions de travail, un blog illustre le délabrement des locaux de la cité administrative de Lyon, située au 165 de l'avenue Garibaldi. Sur dix pages et sans texte, les images de moisissures, de fissures comblées à coup de scotch et d'autocollants indiquant la présence d'amiante s'enchaînent. En ligne depuis juin, le site répertorie une centaine de photos des bureaux, couloirs, escaliers ou toilettes des locaux qui accueillent les services administratifs de l'Etat dans le département. Sur ce blog simplement titré : Cité administrative de Lyon, "sortez-nous de là", le seul lien affiché renvoie vers le dossier amiante de l'INRS, "l'organisme public de référence dans les domaines de la santé au travail et de la prévention des risques professionnels".