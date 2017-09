Lyon promue comme la “meilleure ville étudiante”

Le palmarès annuel du magazine L’Étudiant place Lyon comme la meilleure ville étudiante en 2017. Attractivité, qualité des formations et cadre de vie sont les critères qui ont permis à la ville de prendre pour la première fois la tête de ce classement.

DR Des étudiants sur le campus de l'université Claude Bernard

Lyon a gravi des échelons dans le classement annuel du magazine L’Étudiant. En 2016, la ville obtenait la 4e place de ce palmarès, dominé à l'époque par Grenoble. Mais, pour cette rentrée 2017, l'attractivité, la qualité des formations et le cadre de vie proposés aux étudiants a permis à Lyon de se démarquer largement par rapport aux 43 métropoles, grandes et moyennes villes universitaires examinées par L’Étudiant.

30 000 étudiants supplémentaires en 10 ans

À Lyon, le nombre d'étudiants ne cesse d'augmenter. Pour la rentrée 2017, 150 000 étudiants ont choisi de s'y installer, soit 30 000 de plus qu’il y a dix ans. En parallèle, l'offre de formation s'est élargie. L'Université de Lyon propose plus de 1 000 formations dans de nombreux domaines et s'active pour améliorer l'insertion professionnelle. Le magazine souligne également les progrès effectués par la métropole en matière de transports, afin que les étudiants puissent bénéficier d'un réseau dense et diversifié pour se rendre sur les sites universitaires. Moindre utilisateur de Twitter que son prédécesseur à la mairie, Georges Képénékian n'a pas manqué cependant de tweeter la nouvelle. L'occasion pour lui de souhaiter une bonne rentrée aux 150 000 étudiants lyonnais.