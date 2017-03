“Il n’y a pas un seul candidat à la présidentielle qui soit féministe”

Inégalités professionnelles, loi sur la prostitution, candidats à la présidentielle... À l’occasion de la Journée internationale pour les droits des femmes, la fondatrice de l’association Regards de femmes, Michèle Vianès, évoque pour Lyon Capitale l’actualité des combats féministes.

© Tim Douet

"Le féminisme est un universalisme." Fondatrice de l'association Regards de femmes, Michèle Vianès tient en préambule à poser une définition claire du féminisme, qu'elle estime trop souvent dénaturé. "C'est agir pour l'égalité des droits, des devoirs et des dignités ainsi que l'égalité d'accès entre les femmes et les hommes", rappelle celle qui sera à l'Onu ce samedi pour parler de l'autonomisation économique des femmes.

"Les femmes africaines me disent que nous sommes les enfants gâtés mais nous devons poursuivre nos luttes pour assumer notre rôle de locomotive et conserver les avancées", glisse la présidente de l'association Regards de femmes qui, à l'occasion de la Journée internationale pour les droits des femmes, revient pour Lyon Capitale sur les avancées et les combats féministes. Entretien.

Lyon Capitale : Quel regard portez-vous sur les évolutions au sein du monde professionnel, qui concentre beaucoup d'aspects des inégalités femme-homme ?

Michèle Vianès : Les métiers doivent êtres choisis par rapport aux goûts et aux aptitudes et non par rapport au sexe. Il peut y avoir des hommes fleuristes et des femmes tailleuses de pierre. Or, il y a encore une orientation qui se fait par rapport au sexisme ordinaire. Il y a des métiers interdits, exclusivement masculins ou féminins. Les choix s'opèrent encore trop par rapport à l'idée que la femme doit avoir des enfants et les élever. Pour 70% des personnes, il est normal que les femmes donnent la priorité à l'éducation de leurs enfants par rapport à leur vie professionnelle.

Lire aussi : Encore peu de femmes dans les métiers de la transition énergétique

LC : Y a-t-il des motifs de satisfaction pour le féminisme sur l'année écoulée ?

MV : Cette année, il y a eu une grande avancée en matière de droits des femmes, pour laquelle l'association Regards de femmes milite depuis longtemps. Il s'agit de la loi sur le système prostitutionnel [qui instaure la pénalisation des clients et supprime le délit de racolage, NdlR]. Cette loi dit clairement que l'on ne peut pas acheter des services sexuels. C'est quelque chose qui manquait à notre arsenal juridique, par ailleurs riche et précis. Et nous avons une ministre, Laurence Rossignol, qui a fait le nécessaire pour que les décrets d'application soient publiés rapidement [lire notre dossier dans le mensuel de novembre].

LC : Marine Le Pen utilisait encore ce matin le féminisme pour pointer le fondamentalisme islamique. Plus globalement, que pensez-vous de l'engagement des candidats à la présidentielle en matière de féminisme ?

MV : Le féminisme est universel, quelles que soient l'origine ethnique, la confession ou la classe sociale. Et l'égalité femme-homme est en France un principe constitutionnel. La laïcité impose, elle, de combattre tous les extrémismes, qui peuvent se matérialiser par des régressions en matière d'avortement ou de contraception par exemple [Marion Maréchal-Le Pen a récemment suggéré de limiter le remboursement de l'IVG, NdlR].

Concernant les candidats à l'élection présidentielle il n'y en a pas un qui soit féministe, ni un seul qui soit laïc. Quand je vois que Benoît Hamon met sur le même plan le port du short et le port du voile, qui est un instrument politique...

On joue sur le féminisme, on le dénature en faisant croire qu'il s'agit d'une guerre entre hommes et femmes et que toutes les paroles de femmes se valent. Or, il y a une différence entre celles qui militent pour les droits des femmes et les autres.

Lire aussi : Michel Delpuech met en garde ceux qui flattent le repli identitaire