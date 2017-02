Election syndicale TPE : 7% de participation en Auvergne Rhône Alpes

En France, 330 000 salariés d'entreprises de moins de 11 personnes et employés à domicile ont voté cette semaine pour élire leurs représentants syndicaux, ils étaient 40 063 électeurs en Auvergne Rhône Alpes, soit une participation de 7,21%.

©Tim Douet

Une faible mobilisation a été constaté lors du scrutin pour élire les représentants des salariés des très petites entreprises, clos le 20 janvier dernier. D'un point de vue national, sur les 4,5 millions de salariés concernés, seuls 330 000 ont votés soit une participation de 7,35%. Les résultats sont disponibles sur le site du ministère du Travail. Pour la première fois, ces élections permettent aux salariés d'être représentés au sein des commissions paritaires interprofessionnelles au niveau régional, des instances créées par la loi "Rebsamen" d'août 2015. En Auvergne Rhône Alpes 555 691 personnes étaient inscrites pour participer au scrutin, mais seulement 40 063 personnes ont voté, dont 5 212 cadres et 34 851 non cadres. Le CGT, puis la CFDT, obtient le plus de suffrage, (10 362 votes pour des représentants CGT et 5 865 pour des représentants CFDT). Les représentants de l'UNSA et de FO obtiennent respectivement 4872 et 4 609 voix. Consultez les résultats d'Auvergne Rhône Alpes ci-dessous ou en suivant ce lien.