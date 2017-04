Crèches en grève à Lyon : une manifestation, mais pas de solution

Des membres du personnel des crèches municipales et des Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Lyon se sont mobilisés ce lundi. Ils ont protesté devant l’Hôtel de Ville contre le manque de personnel et de budget qui leur sont attribués.

© Tim Douet Manifestation du personnel des crèches municipales et des Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de Lyon

"Elles doivent avoir le droit à la maladie et à la fatigue", pouvait-on entendre au micro de la CGT. Une trentaine d’éducateurs et éducatrices de jeunes enfants ont dénoncé ce lundi, devant l’hôtel de ville de Lyon, leurs conditions de travail "de plus en plus déplorables", sous le slogan : "Nous ne sommes pas Shiva, nous avons besoin de bras".

Un budget réduit et un dialogue compliqué

Axelle Caillat, éducatrice de jeunes enfants à la crèche Boileau dans le 3e arrondissement de Lyon, décrit un cercle vicieux : "Le personnel absent n’est pas remplacé. On a envie de faire du travail de qualité, on nous demande de faire du travail de qualité, mais nous sommes dans l’incapacité de le mettre en pratique, car nous ne sommes pas suffisamment nombreuses".

Un manque d’embauche traduit par une baisse des dotations de l’État selon Richard Delauzun, secrétaire délégué de la CGT : "La ville de Lyon serre la vis, car l’État n’alimente plus les caisses. Les agents restent sans réponse, il n’y a plus de dialogue social avec la municipalité".

Les manifestants réclament des embauches, dans une filière médico-sociale "beaucoup moins payée que les autres", selon Axelle Caillat. L’EHPAD Marius Bertrand en est à son cinquième jour de grève. Sheerazade Karfa, aide-soignante, explique que "la population vieillit, les personnes qui entrent en maison de retraite sont de plus en plus âgées et nécessitent plus de temps et de soins". C’est ce temps que réclame le personnel soignant de l’EHPAD, pour pouvoir répondre comme ils le souhaiteraient aux besoins de leurs résidents.

"Nous avons été écoutés, mais pas entendus"

21 membres de la manifestation ont été reçus ce lundi par Gérard Claisse, adjoint au maire de la ville de Lyon. Trente revendications ont été déposées, allant du temps de travail à la rémunération des travailleurs. Mais la sérénité du personnel soignant ne sera pas pour demain. D’après Isabelle Guillet, secrétaire à l’UGICT-CGT, six postes de remplacements d’arrêts-maladie ont été accordés pour 90 demandés : "nous avons été écoutés, mais pas entendus".

Selon Sheerazade Karfa, "les élus n’ont pas fermé la porte, mais la question du budget reste bloquée." En ce qui concerne l’augmentation de la rémunération des agents et cadres des crèches et des EHPAD, le débat semble donc clos.