Lyon : la chaîne TLM s’offre une beauté pour ses 30 ans

TLM fêtera ses 30 ans au mois de février 2019. Pour l’occasion, la chaîne de télévision lyonnaise prépare un an de festivités et s’offre une nouvelle beauté digitale.

Trente ans au service des Lyonnais, en février 2019, TLM compte bien fêter dignement son anniversaire. Cet événement, qualifié de "historique pour une chaîne locale" par son PDG, Laurent Constantin s’accompagnera d’une transformation digitale attendue. Le site internet de la chaîne fera peau neuve et sera mis en service dès ces prochains jours, une première étape avant la diffusion de ses programmes en HD, plus tard dans l'année. Ces investissements devraient permettre à la chaîne de ne pas prendre une ride face à une concurrence toujours plus numérique, et rester dans l’esprit des Lyonnais.

300 jours de fête

Le renouveau technologique s’accompagne d’un programme festif avec 300 jours de célébrations qui commenceront fin avril jusqu’en février 2019. Plusieurs programmes. Les émissions phares de la chaîne seront à l’honneur avec une rétrospective des moments forts vécus au cours des trente dernières années : 30 reportages marquants diffusés au cours de ces 10 mois de célébration, mais aussi 30 émissions choisies par les téléspectateurs. Pour marquer son histoire dans le papier, un ouvrage anniversaire devrait paraître pour la fin d’année. Enfin, le rendez-vous est donné le 20 février 2019 pour une émission anniversaire qui rassemblera tous les anciens de la chaîne lyonnaise.

Depuis quelques jours, les rues de Lyon se parent peu à peu d’affiches aux couleurs de TLM pour annoncer le renouveau de la plus vieille chaîne de télévision locale, bien décidée à ne pas abdiquer.