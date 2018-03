Lyon Capitale vous invite à la conférence de Denis Robert

Inscrivez-vous pour assister à la conférence de Denis Robert, illustrée par des dessins de Lefred-Thouron, mercredi 21 mars de 19h à 21h à l'école de journalisme ISCPA de Lyon.

"De l'affaire Grégory à Clearstream, 30 ans de journalisme et de résistance". Le journaliste d'investigation, romancier et réalisateur Denis Robert, sera à Lyon mercredi 21 mars à l'invitation de Lyon Capitale, pour une conférence sur les leçons de journalisme qu'il tire de son expérience. La conférence aura lieu de 18h30 à 21h00, à l'école de journalisme ISCPA de Lyon. Invité lui-aussi par Lyon Capitale, le dessinateur Lefred-Thouron sera aussi à Lyon et illustrera la conférence de quelques dessins.

L'entrée est gratuite, sur réservation. Attention, le nombre de places est limité, inscrivez-vous au plus tôt à l'adresse suivante : invitations@lyoncapitale.fr.

La librairie Virevolte sera présente sur place pour la vente des ouvrages récents de Denis Robert et Lefred-Thouron. Denis Robert dédicacera par ailleurs J’ai tué le fils du chef : Affaire Grégory Le roman de la Vologne 1984-2018 (Hugo et Compagnie) à la FNAC Bellecour de 17h30 à 18h30. Lefred-Thouron sera lui en dédicace à la librairie Expérience à Bellecour, de 18h30 à 19h30.

"Denis Robert, De l'affaire Grégory à Clearstream, 30 ans de journalisme et de résistance" Mercredi 21 mars, 18h30, Campus René Cassin, 47 rue Sergent-Michel-Berthet, 69009 Lyon.