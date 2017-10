Les Jours s'invitent à Lyon

Après Libé Lyon, Les Jours Lyon ? Pas encore, mais le média spécialisé dans le long format organise une soirée spéciale le lundi 16 octobre à la Comédie Odéon, au cours de laquelle il dévoilera une nouvelle "obsession", "qui se situe dans le champs politique, précisément en région Auvergne Rhône-Alpes".

Membres fondateurs des Jours, Alice Géraud et Olivier Bertrand ne manquent pas d'attaches lyonnaises. La première a fait ses premiers pas à Lyon Capitale, avant de rejoindre Libération et fonder avec le second le blog LibéLyon. Tous deux avaient fini par quitter Libération pour participer à la création d'un nouveau média en ligne, Les Jours, dédié au format long.

Ils seront tous deux de retour à Lyon lundi 16 octobre pour la soirée de lancement de la Société des amis des Jours. Avec au programme de la soirée, des lectures théâtrales des Revenants, la série de David Thomson (prix Albert Londres 2017). À cette occasion, ils dévoileront une nouvelle "obsession" des Jours, "qui se situe dans le champs politique, précisément en région Auvergne Rhône-Alpes".

Lundi 16 octobre 2017 à 20h. Théâtre Comédie-Odéon. Entrée libre sur réservation ici :http://www.comedieodeon.com/spectacle/soiree-speciale-jours/