L’équipe d’Ebdo à la rencontre des Lyonnais

L’équipe d’Ebdo, nouveau magazine mené par les journalistes au long cours des revues XXI et 6 mois, viendra les lundi 23 et mardi 24 octobre prochains à la rencontre des Lyonnais pour leur exposer leurs projet d’un nouvel hebdomadaire indépendant.

© Ebdo Logo du magazine Ebdo

Fondé par les adeptes du grand reportage qui étayent les revues XXI et 6 mois de leurs enquêtes et reportages photos, les membres d’Ebdo arrive ce mardi 24 octobre à Lyon. Depuis fin septembre, l’équipe de journalistes sillonne les routes de France à la rencontre des lecteurs. Au rythme de deux ou trois villes par semaine, la rédaction ambulante a déjà fait le tour de Roubaix, Lille, Strasbourg, Dijon, Clermont-Ferrant, etc. Cette semaine, leur minibus coloré se gare dans la capitale des Gaules pour discuter avec les Lyonnais. Tant pour présenter leur projet d’un magazine indépendant et proche de ses lecteurs que pour découvrir leurs centres d’intérêts et pouvoir y répondre.

Trois rendez-vous sont posés pour rencontrer l’équipe : le lundi 23 octobre, à 20 heures, au ciné-café l’Aquarium. Le mardi 24 octobre, à 12h30, à la bibliothèque municipale de Lyon Part-Dieu pour une rencontre-débat sur le thème “Lancer un nouveau titre de presse : pourquoi, pour qui, comment ?” animée par Bertrand Eljalbal de Rue89 Lyon, et une dernière rencontre le soir même à 19 heures entre les murs de la librairie Raconte-moi la Terre.