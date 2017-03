Quel nom pour le 1er gibbon né à Lyon ?

Alors que l’espèce est en voie de disparition, le zoo lyonnais peut se réjouir d’accueillir ce nouvel être. Les lyonnais sont invités à choisir son prénom.

La Ville de Lyon Première naissance d'un gibbon en captivité au Parc de la tête d'Or

Une naissance inhabituelle vient d’avoir lieu au Parc de la tête d’Or : celle d’un gibbon à favoris blanc du nord. Né à la fin du mois de décembre, ce bébé singe fait partie des rares à être issu d’une reproduction en captivité. Dans le monde, seulement 7 gibbons de cette espèce sont nés en captivité en 2016, dont trois en Europe.

En avril dernier, le zoo de Lyon accueillait un mâle gibbon, venu rejoindre la femelle, pensionnaire depuis 2010. Le couple s’est formé très rapidement, étant donné que la période de gestation est de 7 mois.

En Chine, au Vietnam et au Laos, ses pays d’origine, le gibbon à favoris blancs est en voie de disparition, en particulier à cause du braconnage et de la déforestation. L’organisation European Association of Zoos and Aquaria (EAZA) s’occupe d’un programme d’élevage des gibbons à favoris blancs du nord. Un programme auquel participe le zoo de Lyon.

L’équipe du zoo propose aux lyonnais de voter sur le site (www.lyon.fr) de la ville, pour choisir le prénom du bébé parmi les trois suivants : LOUANG, THANKY et NAKAÏ. Pour les curieux qui voudraient rencontrer le nouveau né, il est possible d’aller voir la maman et le bébé gibbon qui, grâce à la hausse des températures, ont accès à leur enclos extérieur.