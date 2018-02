Quatre bonnes idées (ou pas) pour une Saint-Valentin à Lyon

La Saint-Valentin, c'est mercredi. Et oui, déjà. Un resto? Tous complets. Un ciné? Trop classique. Un dîner romantique à la maison? OK, mais qui cuisine? Bon, cette Saint-Valentin ne s'annonce pas très bien. Heureusement, Lyon Capitale est là. Mais vous n'êtes pas obligés de nous écouter non plus. Bonne fête les amoureux !

© Twentieth Century Fox France Titanic, de James Cameron, avec Leonardo di Caprio et Kate Winslet.

S'enfermer à deux, loin du monde

Mercredi 14 février, 19h. Vous avez déjà vu tous les épisodes de la dernière série romantique sur Netflix et votre bar à chats favori affiche complet pour sa soirée de Saint-Valentin. La fête des amoureux s’annonce mal. Et si partiez à la recherche de nouvelles sensations ? L’escape room Game It Lyon propose des parties spéciales 14 février pour s’enfermer à deux dans l’une des pièces du jeu et faire appel à votre ingéniosité pour trouver la sortie (ou échapper à votre moitié ?). Une prise de tête comme alternative au tête-à-tête. Votre amoureux(se) vous en remerciera (ou pas), votre porte-monnaie en revanche sûrement moins : la soirée est au tarif unique de 70€ pour deux.

Plus d'infos ici.

Enfiler enfin cette belle chemise hawaïenne

Envie de sable chaud, de cocotiers et des rythmes latinos sans être assailli par une horde de binômes dégoulinants d’amour ? Embarquement immédiat pour la "Presqu’île de la Tentation", relocalisée sur les Pentes de la Croix-Rousse pour l’occasion. Entre deux gaufres salées ou sucrées, le Hood Bar & Gaufres annonce la couleur d’entrée de jeu : la soirée est ouverte aux célibataires et à "ceux qui ne le sont pas encore". Une seule consigne avant de faire tourner les têtes : revêtir ses plus beaux imprimés tropicaux et autres chapeaux de paille pour coller au dress code.

Plus d'infos ici.

Trois heures avec son fantasme d'ado (et des violons)

Attention, là, c'est du lourd. Catégorie insubmersible. L'Auditorium de Lyon propose dès le 14 février plusieurs soirées "Titanic Live", pour revoir le film de James Cameron sorti il y a 20 ans (oui, oui, vous avez vieilli), avec un orchestre jouant en direct. Vous rêviez de passer 3 heures en quasi tête-à-tête avec Leonardo di Caprio ? Vous imaginiez une soirée posée dans un fauteuil, à vibrer d'émotions au son des larmes qui dégoulinent, des icebergs qui s'entrechoquent et des violons qui susurrent ? La voilà cette Saint-Valentin fantasmée, mais attention, il n'y a plus de place en vente en ligne (il faut appeler l'Auditorium). Et dernière précision, qui achèvera peut-être de vous convaincre : Céline Dion ne viendra pas chanter.

Auditorium de Lyon, du 14 au 17 février, de 16 à 48 euros.

Touche, goûte, sens...

Si vous vous êtes laissé guider par la magie du référencement web et que vous avez bêtement tapé "Saint-Valentin Lyon" dans votre moteur de recherche, vous vous êtes peut-être laissé tenter par Sensas. Une structure qui propose un "parcours sensoriel" de 2 heures, autour du goût, du toucher, de la vue… Une soirée spéciale Saint-Valentin est organisée mercredi, dans cette salle du 7e arrondissement. L'occasion, pourquoi pas, de rencontrer d'autres couples avides de nouvelles sensations, et tout aussi en panne d'idées au moment de faire des recherches sur le web. Ça vous fera déjà un point commun. Au prix de 35 euros par tête tout de même. Allez, ça a l'air plus marrant qu'une soirée devant "Top Chef", non ?

Plus d'infos ici.