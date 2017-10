Immobilier : les prix de l'ancien à Lyon explosent

Les prix de l’immobilier lyonnais flambent : ils ont augmenté de 7,6 % depuis l’année dernière, portant la moyenne du m² à trois mois à 4 506 €.

Google streetview (capture écran)

Le prix de l’immobilier lyonnais vient de franchir une nouvelle étape, et ce n’est pas une bonne nouvelle pour ceux qui souhaitent devenir propriétaire dans la capitale des Gaules. Selon une enquête de Seloger.com, les prix des appartements ont augmenté de 7,6 % depuis l’année dernière, franchissant le cap des 4 506 € le m² en moyenne. La raison de cette flambée des prix ? “Des acheteurs qui veulent profiter de taux d’intérêt historiquement bas, des offres d’achat réduites (conséquence de la forte augmentation du nombre de transactions immobilières durant les derniers mois) et des biens qui partent de plus en plus souvent ‘au prix’”, explique l’enquête.

Les hausses les plus abruptes concernent le 1er arrondissement (+12,1 %), le VIe (+11,5 %) et le IIIe (+11,1%). Les prix les plus exorbitants sont eux dans le VIe (5 363 €) et le IIe (5 350 €), suivis de loin par le Ier (4 533 €). Pour des prix plus bas, il faut se tourner ver le IXe où ceux-ci stagnent à 3 075 €, voir dans le VIII pour la somme de 3 373 € le m². Selon l’enquête, les rabais consentis sur le prix des appartements plafonne à 2,1% du prix d’origine. Une marge extrêmement faible, due à la concurrence entre acheteurs.