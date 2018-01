Déménagement à Lyon : découvrez le comparateur Emoovz.com

CONTENU SPONSORISÉ. On connaît tous les comparateurs de vols, d'assurances ou encore d'hôtels sur Internet. Depuis 2 ans, une startup nommée emoovz.com a révolutionné le secteur du déménagement en permettant aux internautes de comparer les prestations de déménagement en ligne et d’obtenir un devis définitif en temps réel ! On vous explique tout.

Après plusieurs semaines de recherche, vous avez enfin trouver votre logement de rêve à Lyon et c’est le moment de préparer votre déménagement. Planifier un déménagement n’est jamais une chose facile, encore moins quand on souhaite déménager dans une grande ville comme Lyon.

Entre préparer les cartons, démonter les meubles, prévenir les services publics, faire le transfert d’adresse et de vos abonnements et surtout trouver le bon déménageur on est très vite dépassé et le stress atteint son maximum.

Aujourd’hui, nous vous présentons le comparateur emoovz.com, la plateforme de comparaison de déménageurs dont la mission principale est de simplifier votre déménagement et de vous permettre de déménager pas cher et en toute tranquillité.

Emoovz.com est le 1er comparateur de déménagement en France qui vous permet de comparer en temps réel des déménageurs professionnels et d’obtenir en quelques minutes seulement les meilleurs devis déménagement.

Le concept est très simple, il vous suffit de vous connecter sur le comparateur, renseigner les informations de votre déménagement et faire votre inventaire en ligne avant d’accéder aux tarifs des déménageurs disponibles. Le comparateur vous permet de réserver directement en ligne (30% d’acompte et 70% à la fin du déménagement) ou demander à être rappeler par un conseiller qui vous guidera dans toutes les étapes de votre réservation et répondra à l’ensemble de vos interrogations.

De manière plus concrète, quand vous faites votre simulation en ligne (par exemple un déménagement Lyon – Paris), le système va aller piocher dans la base de données des déménageurs de la plateforme afin de vous proposer les meilleures offres répondant à tous les critères que vous avez définis sur l’outil en ligne : volume à déménager, inventaire, dates, prestation souhaitée, nombre de déménageurs, etc.

De cette façon, vous êtes sûrs d’économiser sur le tarif de votre déménagement mais aussi d’éviter d’entrer dans un processus complexe pouvant prendre plusieurs jours : prise de contact avec les déménageurs, planification des visites techniques à votre domicile pour calculer le volume de votre déménagement et attente de plusieurs jours pour avoir le devis définitif des déménageurs contactés et tout cela sans avoir la garantie de sélectionner le bon déménageur.

Les prix économiques proposés sur la plateforme ne vous lèsent pas d’un service de qualité. En effet, quand on utilise un comparateur de déménagement comme Emoovz on fait l’économie d’une visite technique d’un commercial et de son coût ce qui explique les tarifs souvent 10% à 20% moins chers que ceux proposés par les déménageurs classiques.

Tous les déménageurs de la plateforme sont des professionnels confirmés, sélectionnés rigoureusement par les équipes Emoovz et notés par les clients à la fin de chaque déménagement.

« Le comparateur Emoovz est très actif sur la ville de Lyon, nous enregistrons chaque jour plus de demandes des clients qui souhaitent déménager depuis ou vers la ville de Lyon et sa région. Nous référençons les meilleures sociétés de déménagement de la région (note moyenne de 4,7/5) et refusons automatiquement toute entreprise douteuse ou avec une mauvaise réputation » nous déclare Héloïse membre de l’équipe commerciale d’Emoovz.

Deux ans seulement après son lancement, le comparateur de déménagement Emoovz.com a conquis les Français et s’est imposé comme le leader de la comparaison des déménageurs en Métropole. La plateforme enregistre une croissance à deux chiffres et compte continuer son développement national dans les prochains mois.