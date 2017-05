Lyon: un arbre planté au parc de la Tête-d'Or pour les 150 ans du 6e

Le 6e arrondissement de Lyon fête cette année son 150e anniversaire. Pour l'occasion, la mairie du 6e organise de nombreux événements durant toute l'année 2017. Parmi eux, l'implantation d'un arbre dit "remarquable" au parc de la Tête-d'Or. Un arbre qui sera choisi par les internautes.

@DR Jardins

Neuf arbres sont en concurrence pour glaner le titre d'arbre "remarquable" qui symbolisera les 150 ans de l'arrondissement situé au nord de Lyon. Et dans lequel figure le parc le plus célèbre de la ville, celui de la Tête-d'Or. Pour permettre à tous de voter, la mairie d'arrondissement a créé un site intitulé 6remarquable. Les neufs arbres sont présentés et détaillés. Les internautes doivent choisir un arbre parmi les 9. Le grand gagnant sera planté en novembre prochain lors d'une cérémonie où tous les votants seront invités. Une plaque commémorative de l'anniversaire sera posée à côté de l'arbre.

Pour voter, c'est ici, jusqu'au 15 octobre 2017.