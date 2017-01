Lyon : comment faire un geste écolo en recyclant son sapin de Noël ?

Noël est terminé et il va bientôt être l’heure de se débarrasser de son sapin. Une seule question subsiste : comment faire ?

À Lyon, si les températures restent fraîches, Noël est bel et bien passé et chacun pense déjà à se débarrasser du sapin qui commence à tapisser le salon d’aiguilles. Seul bémol, on ne sait pas toujours comment s’y prendre. Fort heureusement, la métropole de Lyon organise une collecte sur l’ensemble de son territoire.

Et ça tombe bien, ladite collecte commence aujourd’hui ! Elle se terminera le mardi 17 janvier. Cette année, ce sont 63 communes qui participent au projet, avec un total de 164 points de collecte mis à la disposition des habitants de la Métropole, en plus des 19 déchèteries d’ores et déjà présentes sur le territoire.

164 points de collecte et quelques règles à connaître

Avant de se rendre dans le point de collecte le plus proche, il est important de connaître quelques règles, car tous les types de sapins et d’emballages ne sont pas acceptés.

- Sont acceptés : les sapins naturels avec ou sans socle en bois, les sacs "Handicap International", les sacs bruns clairs à amidon de maïs et les sacs comportant la mention "Ok Compost".

- Sont refusés : tous les autres sacs, dont les sacs en plastique, les pots en plastique ou en terre, les sapins en plastique (en même temps, si votre sapin est en plastique, ne le jetez pas il peut encore servir quelques années), les guirlandes et autres décorations et enfin, les sapins naturels floqués (ceux qui sont recouverts d’une poudre blanche imitation neige).

Une fois la collecte achevée, les sapins seront soit transformés en compost, soit en copeaux de bois pour les jardins, soit en combustibles à destination des chaudières à bois.

Pour info, en 2016, ce sont tout de même 192 tonnes de sapin qui ont été recyclées, contre 185 tonnes l’année précédente. Depuis 2007, ces chiffres ne font que grimper, autant dire qu’en 2017 Lyon se doit d’être à la hauteur.

Pour trouver la déchèterie la plus proche de chez vous, cliquez ici.

Et pour trouver le point de collecte le plus proche, cliquez là.