“Les chasseurs dépassés par la manne de la Région”

Dans un communiqué, Laurent Wauquiez a réaffirmé son soutien aux chasseurs après les attaques de l’opposition lors de la dernière assemblée plénière du conseil régional.

© Tim Douet Laurent Wauquiez, à l’hôtel de région, le 15 septembre 2016.

Le président du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes a estimé que "les propos tenus sur les chasseurs" étaient "insultants". "Je ne comprends pas qu’on s’acharne avec autant de mépris sur certains de nos compatriotes", a-t-il déclaré. Il faut dire que sa décision de confier la politique écologique régionale à la Fédération régionale des chasseurs (FRC) et ses 12 fédérations départementales en a étonné plus d'un.

Le conseil régional a ainsi signé une convention pluriannuelle d’objectifs de 3 millions d’euros sur trois ans avec ces fédérations. Un million d'euros de plus qu'auparavant, mais une baisse de subvention de plus de la moitié pour la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature (Frapna).

Dans notre mensuel de février, son président, Éric Feraille, s'est ému de cette nouvelle politique régionale : “C’est la vision politique et étriquée de Laurent Wauquiez. Il veut opposer chasseurs et associations de protection de l’environnement, mais nos rôles sont complémentaires ! Que les chasseurs soient en charge de la gestion des espèces chassables, c’est évident. Qu’on leur attribue de nouvelles missions, pourquoi pas. Mais, si c’est pour dépouiller d’autres au passage, alors non. Nous avons chacun notre rôle à jouer.”

Ce nouveau fonctionnement a déjà fait disparaître des missions. Faute de financements, l’association a mis fin à cette mission d’information et de conseil, qui disparaît donc avec la nouvelle convention. De son côté, la fédération régionale des chasseurs a indiqué que cela n’était pas de son ressort.