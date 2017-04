Inondations dans le Rhône: l'état de catastrophe naturelle reconnu

Les inondations survenues dans plusieurs communes du Rhône en novembre 2016 ont été classées catastrophe naturelle. Plusieurs cours d'eau avaient débordé à la suite de fortes pluies.

©AFP inondations

Le Journal officiel publié hier a fait état d'un arrêté de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle des inondations survenues les mardi 22 et mercredi 23 novembre 2016. Une classification qui va permettre aux personnes victimes de ces intempéries de mieux se faire indemniser. Cette décision porte sur les communes impactées d'inondations et coulées de boue: Châtillon, Grézieu-la-Varenne, Lucenay, Oullins, Tassin-la-Demi-Lune ainsi que Francheville et Marcilly d'Azergues.

Les habitants de ces 7 communes ont désormais dix jours à partir de la publication pour se manifester et déclarer leurs biens détruits et endommagés auprès de leur assurance, si ce n'est pas déjà fait.