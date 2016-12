Inondations dans l’Ain : l’état de catastrophe naturelle reconnu

L’état de catastrophe naturelle a été reconnu pour plusieurs communes de l’Ain. Celles-ci avaient été victimes d’inondations et de coulées de boue en juin 2016.

©AFP inondations

Les intempéries de juin 2016 avaient fait de nombreux dégâts dans l’Ain. Les habitants des communes de Marlieux, Neuville-les-Dames, Le Plantay, Saint-Nizier-le-Désert et Villars-les-Dombes avaient vécu vent, pluie et grêle le 16 juin 2016, provoquant inondations et coulées de boue. Les 24 et 25 juin 2016, c’était au tour de Nurieux-Volognat, un peu plus au Nord, d’être victimes de nouveaux orages avec les mêmes conséquences.

Le 22 novembre 2016, la préfecture de l’Ain avait déposé un arrêté afin de reconnaître l’état de catastrophe naturelle pour ces communes. La publication de celui-ci au Journal officiel ce mardi 27 décembre ouvre ainsi la voie à l’indemnisation des sinistrés : les personnes touchées ont donc 10 jours à compter de cette date pour déclarer les biens endommagés ou détruits auprès de leur compagnie d’assurance.