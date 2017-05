Greenpeace et ANV Cop 21 redécorent la station Total de Solaize

Une action coup de poing à l'échelle nationale pour dénoncer les droits de forage que détient Total au Brésil, proches du récif de l'Amazone.

DR Action Greenpeace Total Solaize

Des coraux tagués, des tortues, poissons, et dauphins noirs scotchés aux murs de la station Total de Solaize... L'action s'est déroulée ce matin peu avant midi. Une quinzaine de militants de Greenpeace et de l'Action Non Violente Cop 21 (ANV Cop 21) ont voulu alerter les clients de la station-service sur le rôle que joue le géant pétrolier sur le récif de l'Amazone. "L'idée c'est de transformer la station en récif coralien attaqué par la marée noire" résume Louison Charmoillaux, porte-parole de Greenpeace Lyon.

DR Greenpeace à Solaize

Les raisons de la colère? Les 9 puits de Total dans cette région au large du Brésil, mais également les études d'impact environnemental fournies par l'entreprise française et dénoncées comme "fallacieuses et contradictoires" par l'agence environnementale brésilienne Ibama. Les projets pétroliers pourraient en effet attaquer les mangroves et coraux de cette zone, écosystèmes importants pour la planète.

Une action qui s'est déroulée dans 18 villes de France et qui a été bien accueillie par les clients selon la porte-parole, malgré la venue rapide des policiers, alertés par la gérante de la station.