Éboulement dans l'Ain : 88 maisons évacuées

L'éboulement s'est produit vers 7 heures ce matin, bloquant l'accès à la route départementale 120, qui conduit au col du Grand Colombier.

Wikipédia CC Route en bordure de falaise sur le massif du Grand Colombier à Culoz

Un éboulement rocheux s'est produit ce matin à 7 heures sur la RD120 à hauteur de la commune de Culoz, dans l'Ain. Un périmètre de sécurité a été mis en place et 88 maisons situées en zone dangereuse évacuées. Ce sont en tout 75 individus, dont 15 enfants qui ont été regroupés à la salle des fêtes de Culoz, où ils ont été accueillis par les personnels de la Croix-Rouge. Quant aux élèves de l'école primaire, ils ont été pris en charge par leurs parents. A priori aucune vicime n'est à déplorer.

Le service départemental d'incendie et de secours est présent sur les lieux de l'éboulement. Un hélicoptère et un drone survolent la zone pour tenter d'évaluer la situation. Un expert des risques naturels a été dépêché sur place, en provenance du bureau de recherches géologiques et minières de Lyon. Un arrêté a été pris par le maire de Culoz pour interdire l’accès aux sentiers de randonnée dans la zone. Les autres communes du massif ont été informées. Des déviations routières ont été mises en place par les services du Conseil départemental et de la gendarmerie.