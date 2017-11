Dans le Rhône, un épisode de pollution de l'air aux particules fines

En réaction à l'épisode de pollution atmosphérique en cours depuis ce jeudi, la préfecture du Rhône a enclenché un dispositif d'information-recommandation. En fonction de l'évolution de la situation, d'autres mesures pourraient être prises.

© Tim Douet

Les particules fines présentes dans l'air du bassin Lyonnais Nord-Isère approchent des taux inquiétants depuis ce jeudi. La préfecture recommande plusieurs mesures pour éviter d'aggraver l'épisode de pollution en cours. Concernant les transports, les usagers sont incités à faire du co-voiturage, à utiliser les transports en commun ou à opter pour le télétravail si possible. En cas d'utilisation de son véhicule, la préfecture recommande d'abaisser temporairement sa vitesse d'une vingtaine de kilomètres par heure pendant l'épisode de pollution. Le secteur industriel est lui aussi prié de reporter d'éventuels opérations émettrices de particules fines ou d'oxyde d'azote, de réduire l'utilisation de groupes électrogènes, de reporter le démarrage d'unités à l'arrêt ou de réduite l'activité de chantiers générateurs de poussières. Les agriculteurs sont également concernés par la recommandation de la préfecture, celle de reporter la pratique de débroussaillement par le feu et d'opter plutôt pour le broyage, ainsi que de suspendre les opérations de brûlage à l'air libre des sous-produits agricoles. Enfin, les particuliers peuvent également limiter l'épisode de pollution en évitant d'utiliser des chauffages au bois type inserts, poêles, chaudières ou groupes électrogènes, en maîtrisant la température des bâtiments et en s'interdisant de brûler à l'air libre ses déchets verts. La préfecture devrait prendre d'autres mesures en fonction de l'évolution de la situation.