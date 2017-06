À Lyon, l'air est bon mais chargé de pollen

L'indice de la qualité de l'air est bon depuis plusieurs jours, mais l'indice polllinique demeure très élevé.

Benjamin Roure

Les Lyonnais peuvent dire merci au vent, et le maudire la minute suivante. En effet, malgré les premières fortes chaleurs, l'indice de la qualité de l'air ne s'est pas trop dégradé et demeure bon voire très bon ces jours-ci, selon Atmo. Mais le vent disperse aussi les pollens, suscitant des crises allergiques.

Atmo

Alors que le printemps bat son plein, Atmo indique ainsi que le risque allergique d'exposition aux pollens est très élevé sur Lyon (indice 5, le maximum). Ainsi que sur tout le territoire Rhône-Alpes. Les fautifs en ce moment : le chêne, les graminées et le plantain, qui prennent la suite des frênes, peupliers et bouleaux notamment. En attendant l'ambroisie à la fin de l'été : patience, antihistaminiques et mouchoirs en papier !