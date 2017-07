A Lyon, les parcs de la ville fermés à cause du vent

La mairie a annoncé la fermeture des parcs mercredi soir, et jusqu'à nouvel ordre. Le vent est pourtant demeuré faible.

Pas un brin de vent ce matin à Lyon. C'est pourtant la raison qui a prévalue à la fermeture des parcs de la ville annoncée par la mairie mercredi soir.

"En raison de bourrasques de vent et de la fragilité manifeste des arbres dues aux conditions météos de ces derniers jours, le parc de la Tête d'Or, le parc Blandan et le parc de Gerland sont fermés jusqu'à nouvel avis", écrivait la municipalité sur ses réseaux sociaux. Suscitant la déception des amateurs de footing.

Si les bourrasques n'ont finalement pas été très violentes, et le vent quasi nul ce jeudi matin, c'est le le principe de précaution qui a dicté la décision de la mairie. Et pour cause, le tilleul du jardin des plantes ainsi qu'un saule pleureur du bas ports Saint-Paul ont récemment été endommagés par le vent. Dans les parcs lyonnais des branches sont tombées ces dernières semaines.