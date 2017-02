Zeens : du numérique pour revenir au papier

Pour faire face à la baisse des ventes de la presse écrite en France, l’application Zeens propose de bénéficier, grâce à son smartphone, à de nombreux magazines et titres de presse à prix réduit. L'idée de l'application, selon son créateur Nicolas Occhiminuti, est que le numérique et le papier ne s'oppose plus, mais puisse se compléter.

La presse écrite n'est pas perdue, Nicolas Occhiminuti en est convaincu. "Les gens ne regardent plus les vitrines de presse, alors on s’est dit pourquoi pas faire une vitrine presse dans leur téléphone". De ce constat est né l'application Zeens, disponible gratuitement sur Apple, Android et Google, et aujourd'hui téléchargée par 135 000 utilisateurs.

Zeens Team Une dame qui achète son numéro avec l'application Zeens

Booster la presse écrite

L’objectif de base est de ressembler à un "allo-ciné de la presse" explique le fondateur. Alliée du groupe Presstatis, la première société de messagerie qui distribue presque 80 % de la presse, Zeens diffuse de nombreux titres : presse générale comme spécialisée. Une fois l’application téléchargée, l’utilisateur peut filtrer sa recherche en fonction de ses goûts : BD, culture, musique, sport, politique, presse étrangère… Le cœur de Zeens est la réduction quotidienne qu’elle offre. Tous les jours, les prix de certains journaux sont baissés de 50 %. Doté d’un système de géolocalisation, l’application détecte les points de vente à proximité. Sous chaque numéro est affiché la distance du marchand le plus près. Il est possible de cliquer dessus pour voir apparaître tous les autres kiosques situés aux alentours.

Zeens Team Sélection d'un numéro à - 50 % dans l'application Zeens

Un deal gagnant-gagnant avec les marchands de journaux

Zeens apporte de la visibilité aux marchands de journaux et cherche à générer du trafic grâce à des ventes supplémentaires explique Julie qui gère le service commercial avec Viviane Mulot."Au début, le portable était l’ennemi des marchands, l’appli en devient un allié, c’est un peu le 21ème siècle qui ne les oublie pas"estime-t-elle. En les abaissant à - 50 %, le créateur de l'application cherche à donner une nouvelle chance aux numéros invendus, "plutôt que d'être jeter, les magazines et les hors-séries peuvent trouver de nouveaux lecteurs". En effet, cette baisse du prix permet à certains d’acheter des magazines qu’ils n’auraient peut-être pas acheter initialement et donc de faire des découvertes.

Comment utiliser l'application Zeens chez un buraliste :