Rhône : les syndicats de buralistes contre le paquet à 10 euros

L'augmentation du paquet de cigarettes à 10€ voulue par le gouvernement ne passe pas. Dans la nuit, des centaines de buralistes partout en France ont bâché des radars automatiques en signe de protestation. Si aucun acte de ce type n'a été recensé dans le Rhône, les syndicats de buralistes n'en soutiennent pas moins leurs collègues.

©DR Une cigarette écrasée dans un cendrier

Dans un communiqué, la Confédération des Buralistes explique que "430 radars automatiques ont été bâchés […] par 500 buralistes dans toute la France, la nuit dernière". Une opération à grande échelle qui témoigne de la colère montante des vendeurs de cigarettes depuis l'annonce d'augmentation de l'exécutif. Pour Emmanuel Macron, la barre des 10€ correspondait à "une frontière symbolique significative et dissuasive". Un symbole qui ne résonne pas du tout chez les buralistes, qui après avoir plusieurs fois signifié leur mécontentement se sont finalement mobilisés en force.

"Les gens iront juste passer la frontière pour acheter leur tabac"

"C'était surtout symbolique, on n'a rien abîmé. On voulait simplement se faire entendre" explique Jean-Luc Renaud, secrétaire général de la confédération des buralistes. Au-delà de la protestation suscitée par l'augmentation du prix du paquet, les buralistes souhaitent aussi un renforcement de la lutte contre la contrebande. "On est conscients que le gouvernement n'arrivera pas à harmoniser les prix au niveau européen. Alors on leur demande de renforcer les contrôles aux frontières" précise Jean-Luc Renaud qui insiste, "sans ça, les gens iront juste passer la frontière pour acheter leur tabac". La Loire, la Moselle ou encore le Bas-Rhin ont été les régions les plus touchées par l'opération. Le Rhône a quant à lui été épargné. "Nous avions prévu de participer à cette action commune, mais nous avons dû renoncer suite au décès de notre président" explique la chambre syndicale des débitants de tabac du Rhône.

"Le paquet neutre a déjà beaucoup fait baisser les ventes"

Selon le syndicat, "Le paquet neutre a déjà beaucoup fait baisser les ventes. De plus en plus de buralistes n'arrivent plus à joindre les deux bouts". Si les buralistes rhodaniens ont les mêmes préoccupations que leurs homologues du reste de l'hexagone, ils bénéficient néanmoins d'une aide de la région évaluée à 2 millions d'euros. Le chèque avait été signé début juillet par le conseil régional, et doit permettre notamment de financer la formation d'apprentis dans le secteur, et de lutter contre le trafic illégal de cigarettes. Pourtant, la chambre syndicale locale l'assure, "Si le gouvernement ne revient pas sur sa décision, il faudra se battre. Et ça ira crescendo". Conclusion partagée par la confédération des buralistes, qui dit "préparer une deuxième action pour cet été".