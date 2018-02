Rhône : ils volent une famille avec une arme de poing

Trois jeunes âgés entre 16 et 17 ans ont été arrêtés ce samedi pour avoir extorqué 400 euros à une femme et son fils à Sainte-Foy-lès-Lyon avec une arme de poing.

©Tim Douet

Un homme âgé de 16 ans domicilié à Lentilly et deux Lyonnais âgés de 17 ans, interpellés ont été interpellés ce samedi entre 00h20 et 00h45, chemin du Plan du Loup à Sainte-Foy-lès-Lyon et rue Génin (Lyon 5e). Ils venaient de pénétrer dans le domicile d'une femme âgée de 56 ans demeurant et de lui extorquer 400 euros sous la menace d'une arme de poing et de lui voler divers objets. Ils s'en prenaient ensuite au fils de la victime, âgé de 18 ans et à trois de ses amis, qui regagnaient le domicile. Le porteur de l'arme se faisait remettre les téléphones des victimes. En dépit du butin découvert en leur possession, les suspects ont nié les faits. Ils ont été présentés au parquet ce week-end et écroués avec ouverture d'information.