Renault Trucks Lyon devrait recruter 117 CDI en 2017

Le fabricant de véhicules industriels et utilitaires Renault Trucks a annoncé cette semaine la création de 273 CDI d'opérateurs en France en 2017, dont 117 sur le site de Lyon et 50 sur celui de Bourg-en-Bresse.

© Renault Trucks SAS

Après plusieurs plans de sauvegarde de l'emploi (PSE) et une tentative de supprimer à Lyon 163 postes sur les 550 de la division informatique suite à son externalisation auprès du groupe indien HCL, l'entreprise Renault Trucks annonce la création de plusieurs centaines de CDI. Cette semaine, le président du groupe, Bruno Blin, révélait de bonnes nouvelles à propos du carnet de commandes de l'entreprise. "En 2016, nos livraisons ont crû de 6% en Europe et aujourd'hui, le niveau d'activité de nos usines et la confiance que nous avons en notre développement nous conduisent à investir dans de l'emploi industriel durable" a-t-il précisé. Sur le site de Lyon, 117 CDI devraient être créé en 2017 pour affecter de nouveaux salariés à l'assemblage des moteurs, de ponts et essieux, ainsi qu'à des activités de logistique. Dans la région, le site de Bourg-en-Bresse recrutera également 50 CDI pour assembler les camions de la gamme lourde de l'entreprise.