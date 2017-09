Lyon : le magasin Uniqlo ouvrira le 29 septembre

Le magasin Uniqlo va officiellement ouvrir ses portes le 29 septembre prochain dans le quartier Grôlée sur la presqu'île de Lyon.

La potentielle future entrée du magasin UNIQLO, à Grôlée.

Tête de gondole du quartier Grôlée, le magasin Uniqlo ouvrira ses portes le 29 septembre 2017, a annoncé la marque dans un communiqué. L'ouverture aura lieu à 10h et une création originale sera présentée à l'occasion. Le magasin ne sera pas le seul à ouvrir dans ce quartier de Grôlée qui ambitionne de devenir "le quartier le plus trendy" de Lyon. En tout, plus d'une vingtaine d'enseignes vont ouvrir leurs portes dans l'axe Grôlée – Grand Hôtel-Dieu d’ici fin 2017. Une renaissance pour ce quartier à découvrir ce mois-ci dans le mensuel n°769 de Lyon Capitale.

