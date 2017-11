Lyon : la monnaie locale, la Gonette, fête ses deux ans

C'est à l'Hôtel de Ville que la monnaie locale lyonnaise fête son deuxième anniversaire.

lagonette.org Billet de 1 Gonette

Quelques mois après son lancement, deux ans plus tôt, la monnaie locale et citoyenne la Gonette séduisait plus de 1 800 utilisateurs à Lyon. L'usage de cette monnaie locale s'est désormais étendu en dehors du territoire de la Métropole de Lyon. Aujourd'hui, 270 commerces acceptent la Gonette et 100 000 gonettes sont en circulation dans la Métropole de Lyon, le Beaujolais, la vallée d'Azergues, les Monts d'Or ou les Monts du Lyonnais. De 14 heures à 22 heures ce samedi, c'est à l'Hôtel de Ville que les deux ans de cette monnaie locale sont célébrés. Des ateliers organisés par les partenaires de la monnaie locale sont proposés ainsi qu'un spectacle avec la Compagnie La Luba autour des textes de Patrick Viveret sur la richesse et le "buen vivir". De 16h30 à 18h30, les équipes de la Gonette dresseront un bilan et une table ronde sur les "synergies entre les Monnaies Locales et les collectivités" est organisée avant une soirée en musique jusqu'à 22 heures. Plus de renseignements ici.