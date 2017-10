Lyon conserve la bonne note AA décernée par Standards & Poor's

L’agence de notation américaine Standards & Poor's a maintenu sa note de référence à long terme AA de Lyon, qui souligne l’économie “riche et dynamique” de la ville et ses performances budgétaires.

© Tim Douet Lyon – La place Bellecour vue de Fourvière.

Lyon s’est vu décerner la note AA de l’agence Standards & Poor's, soit la meilleure note qu'une collectivité locale française puisse obtenir. Parmi les bons points de la ville, l’agence de notation a mis en relief l’économie locale “riche et dynamique” agrémentée “d’une stratégie budgétaire très claire s’appuyant sur une prospective financière très détaillée dans un contexte institutionnel économique favorable”. Une bonne nouvelle pour la Ville de Lyon et son maire Georges Képénékian, qui se félicitent du maintien de la note. Une partie du mérite revient également à Richard Brumm, 1er adjoint au maire et délégué aux finances et à la commande publique qui pilote depuis trois ans le plan budgétaire, nommée “marge de manœuvre”, de 40 millions d’euros. La note est d’autant plus satisfaisante dans un contexte où la ville a connu des pressions budgétaires liées à la baisse des dotations de l’État. L’effort financier de Lyon devrait continuer d’ici deux ans pour trouver 14 millions d’économies supplémentaires et de recettes avant la fin du mandat de Képénékian.