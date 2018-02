Lyon : ces prix qui changent au 1er mars

Cigarettes, gaz… À quelques heures du premier mars, beaucoup de prix sont sur le point d’évoluer. À l’échelle de Lyon, quelles sont les choses qui vont changer ?

© Tim Douet Ligne D du métro.

TCL

Gare aux retardataires. Début février, le Sytral annonçait sa nouvelle grille tarifaire, mise en place dès le 1er mars. Et les prix augmentent. Les tickets unité jusqu’alors au prix de 1,80 euro coûteront dès demain 10 centimes de plus. En parallèle, les abonnements augmenteront aussi. En moyenne, chaque prestation du réseau TCL coûtera 1,7% plus cher à partir du mois de mars.

Vignette Crit’Air

Obligatoire depuis le 16 novembre dernier, la vignette Cirt’Air est la seule capable de déterminer les automobilistes autorisés à rouler en ville en cas de pic de pollution. Il est possible de la commander sur le site Crit’Air . Au 1er mars, le prix de la vignette baisse pour atteindre 3,11 euros alors qu’elle coûtait 3,80 euros jusqu’à maintenant. À ce prix, il faut ajouter le coût dû à l’envoi de la vignette.

Vélo’v, une hausse prévue pour plus tard

Présentés mi-septembre 2017, les nouveaux Vélo’v ont très rapidement soulevé l’indignation des utilisateurs qui contestaient une forte augmentation des tarifs. D’ici 2020, la moitié du réseau Vélo’v sera remplacé par des vélos électriques. Critiqués pour leur autonomie décevante, c’est aussi la nouvelle grille tarifaire qui suscite la colère : l’abonnement passera de 25 à 31 euros. Les tarifs devraient passer de 1,5 à 4 euros et les tarifs à la minute doubleront en passant de 5 à 10 centimes la minute supplémentaire.