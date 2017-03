Lyon, 9e ville de France en nombre de magasins bio par habitant

Le site nutreatif.com a classé les villes françaises de plus de 1000 habitants en fonction du nombre d'enseignes spécialisées dans la vente de produits issus de l'agriculture biologique. Avec 26 enseignes, Lyon n'est pas sur le podium.

© DR Étal de fruits et légumes

Avec 16 enseignes spécialisées dans le biologique pour un peu moins de 150 000 habitants, la ville d'Angers dans le pays de la Loire arrive en tête du classement, indique l'étude menée sur le site nutreatif.com. Juste derrière Angers se trouve ensuite Saint-Etienne et ses 15 magasins bios pour un peu plus de 170 000 habitants. Si la ville de Lyon a nettement plus d'enseignes - 26 répertoriées par le site- c'est bien la densité de population qui ne lui permet pas d'atteindre le podium. Ainsi à Lyon, il y aurait 0.052 magasins bio pour 1000 habitants.

L'alimentation bio de plus en plus plébiscitée

D'après la dernière étude publiée par l'Agence bio, 7 français sur 10 indiquent consommer régulièrement des produits issus de l'agriculture biologique. Pourtant, quelques années plus tôt, en 2003, 46% des français indiquaient au contraire ne jamais en consommer. Entre 2015 et 2016, les ventes de produits issus de l'agriculture biologique ont augmenté de 20%. Une demande forte et rapide que les producteurs et à laquelle les producteurs tentent de répondre : alors que seulement 4.9% des exploitations françaises étaient labellisées biologique à la fin de l'année 2015, la part du biologique par rapport aux exploitations conventionnelles est désormais de 5,7%.