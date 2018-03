Les PME d'Auvergne-Rhône-Alpes parmi les plus dynamiques de France

Au quatrième trimestre 2017, l'activité des TPE-PME d'Auvergne-Rhône-Alpes a progressé plus vite que celle des autres régions, selon l'Ordre des experts-comptables. Mais l'investissement a baissé.

@Tim Douet Travailleurs sur un chantier

Bonne nouvelle : les très petites, petites et moyennes entreprises (TPE et PME) vont bien, globalement, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Sur le quatrième trimestre 2017, elles sont même devant les autres régions, avec une progression globale de 3,6% de leur chiffre d'affaires global par rapport à la même période de 2016, et 1 point au dessus de la moyenne nationale. C'est ce que révèle le baromètre de l'Ordre des experts-comptables, diffusé cette semaine.

Les départements champions de la croissance dans la région sont la Haute-Loire (+4,9%), l’Ardèche (+4,6%), le Rhône (+4,2%), la Loire (+4,2%) et le Cantal (+4,2 %). Savoie et Allier connaissent des hausse inférieures à la moyenne. Sur l'ensemble de l'année 2017, les TPE-PME de la région enregistrent un chiffre d'affaires en hausse de 3,2%.

© Ordre des experts-comptables Croissance des TPE-PME par département, en indice de CA, au 4e trimestre 2017.

L'investissement patine

En revanche, l'investissement est en recul de 1,8% dans ces entreprises, au quatrième trimestre 2017. "Ce résultat est toutefois à mettre en regard du très bon 4e trimestre 2016 auquel il est comparé et qui explique une partie de l’ampleur de la baisse", rassurent les experts-comptables. Avant de noter: "Il conviendra de suivre l’évolution de cet indicateur qui permet de prendre la température sur la confiance des chefs d’entreprise en l’avenir."

L'analyse sectorielle montre que les entreprises de transport et d'entreposage portent la croissance (+10,3%), mais diminuent fortement leur investissement (-18,8%), fin 2017. La construction, en revanche, progresse en chiffre d'affaires comme en investissement. L'hébergement-restauration est assez stable.

L'ordre des experts-comptables constatent enfin que ce sont les "grosses" PME, au CA supérieur à 1 million d'euros, qui sont les plus dynamiques, avec une croissance de 4,9%.