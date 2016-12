La baisse du chômage s'accentue au mois de novembre en région (-1,4%)

Après une légère hausse en octobre (+0,5%), le nombre de chômeurs de catégorie A repart à la baisse en région Auvergne-Rhône-Alpes, avec 385.670 demandeurs d'emploi.

Philippe Huguen/AFP

Le chômage repart à la baisse en région Auvergne-Rhône-Alpes. Après une forte baisse en septembre (-2,5%) et le léger reflux d'octobre (+0,5%) la tendance à la baisse se confirme sur les trois dernier mois. "Fin novembre 2016, en Auvergne-Rhône-Alpes, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité (catégorie A) s'établit à 385 670", indique la préfecture.

Sur les trois derniers mois, la baisse se chiffre à -3,3%, soit 13.260 personnes, et à -3,5% sur un an. En France métropolitaine, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A baisse de 0,9% en novembre (-3,1% sur trois mois et –3,4 % sur un an). Mais ces bons scores sont contrbalancés par l'augmentation, légère, du nombre total de demandeurs d'emplois (catégories A, B, C). Sur cette tranche de population le nombre de chômeurs progresse de 0,4% en novembre (-0,9% sur trois mois et +0,9 % sur un an).

Forte baisse dans l'Ain

Au mois de novembre dans le Rhône, la baisse du nombre de chômeurs de catégorie A est sensiblement la même que sur le reste de la région, avec une diminution de 1,3% (-3,9% sur trois mois et -3,4% sur un an). Dans la métropole ce nombre baisse de 1,5% en novembre (-3,8% sur trois mois et -3,5% sur un an).

Dans l'Ain, le chômage baisse fortement en novembre, avec une chute de 2,1% (-4,8% sur trois mois et -1,7% sur un an). En Isère le nombre de chômeurs de catégorie A diminue de 0,8% seulement en novembre (-2,4% sur trois mois mais -4% sur un an). Dans la Loire, ce nombre chute de 1,3% en novembre (-2% sur trois mois et -3,2% sur un an).

Diminution partout sauf en Ardèche

Allier : -1,7% (-3,2% sur trois mois et -4,7% sur un an).

Ardèche : +0.6% (-2,5% sur trois mois et -1,3% sur un an).

Cantal : -1,3% (-2,7% sur trois mois et -4,9% sur un an).

Drôme : -2,2% (-4% sur trois mois et -4,2% sur un an).

Haute-Loire : -2,5% (-4,4% sur trois mois et -5,7% sur un an).

Puy-de-Dôme : -1% (-2,9 % sur trois mois et -3,9 % sur un an).

Savoie : -2,9% (-4,8 % sur trois mois et -3,2 % sur un an).

Haute-Savoie : -1,4% (-2,8 % sur trois mois -3,3 % sur un an).