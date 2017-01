French Tech Lyon : un consortium choisi pour gérer la Halle Girard

Un consortium composé d’Arty Farty, de Scintillo/Groupe SOS et d’1Kubator a été choisi pour gérer l'exploitation de la Halle Girard, futur lieu de la French Tech à Lyon.

© Lyon French Tech Halle Girard

La métropole de Lyon a décidé "d’engager des discussions exclusives avec un consortium d’acteurs pour l’exploitation de la Halle Girard, futur lieu totem de la French Tech à Lyon", à annoncer le Grand Lyon dans un communiqué. Un consortium composé d’Arty Farty, de Scintillo/Groupe SOS et d’1Kubator. C'est Gérard Collomb lui-même qui a fait ce choix.

"Favoriser l’interaction entre communautés d’innovateurs"

"Le choix de ce consortium est à l’image de l’ambition et des principes qui animent notre démarche en faveur de l’innovation et de l’entrepreneuriat tout autant qu’il reflète la singularité de ce lieu : favoriser l’interaction entre communautés d’innovateurs, jouer la force du collectif et du collaboratif (…) massifier la création d’entreprises et accompagner les entrepreneurs d‘ici ou d’ailleurs dans leur développement en leur facilitant l’accès à l’offre territoriale et aux marchés internationaux", a déclaré Karine Dognin-Sauze, vice-Présidente de la métropole de Lyon en charge du numérique et de l’innovation.

De son côté, Patrick Bertrand, le président de l’association Lyon French Tech s'est "réjoui du choix de ce consortium, et se félicite d’être un partenaire privilégié de ce projet, qui a la volonté de créer un lieu d’hybridation de référence européenne, d’accélération, de diffusion de l’innovation, d’accueil, de vie et d’événementiel au service de l’écosystème technologique et numérique lyonnais."

3000 m2 dédiés aux start-ups

Le consortium "sera en charge de la gestion, de l’animation et de la commercialisation des 4000 m2 de la halle Girard", poursuit la métropole. En tout 3000 m2 y seront dédiés aux start-ups et 1000 m2 dédiés à l’animation, l’événementiel et la restauration. Le détail du projet et de ses modalités sera présenté à la fin du 1er trimestre 2017.