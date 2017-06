Christophe Cizeron nouveau président de Lyonbiopôle

Christophe Cizeron, ancien directeur de cabinet de Gérard Collomb a été élu président de Lyonbiopôle le lundi 29 mai dernier à la place de Philippe Archinard.

Lyonbiopôle a annoncé dans un communiqué avoir nommé le lundi 29 mai dernier son nouveau président en la personne de Christophe Cizeron. Le pôle de compétitivité santé de la région Auvergne-Rhône-Alpes a indiqué que ses membres fondateurs du pôle (BD, bioMérieux, CEA, la Fondation Mérieux, Bohringer Ingelheim Animal Health et Sanofi Pasteur) qui ont pris cette décision et ses partenaires institutionnels (État, Région Auvergne-Rhône-Alpes, Métropole de Lyon, Métro de Grenoble, Clermont Communauté) se réjouissent de cette nomination. Christophe Cizeron remplace Philippe Archinard qui sera resté 11 ans à la présidence du pôle. "Durant cette période, Philippe Archinard a accompagné la croissance et le développement de Lyonbiopôle et aura marqué de son empreinte l’émergence du pôle de compétitivité", a indiqué Lyonbiopôle.

"Au nom des fondateurs de Lyonbiopôle, je tiens à remercier Philippe Archinard pour l'engagement qui a été le sien pendant toutes ces années de Présidence et pour le chemin parcouru par ce pôle de compétitivité qui contribue aujourd'hui à positionner notre ville parmi les acteurs mondiaux des sciences de la vieJe me réjouis de la nomination de Christophe Cizeron à la Présidence de Lyonbiopôle. Je sais qu'il poursuivra cette action dans la continuité du travail accompli et également dans le respect de la vision du Dr Christophe Mérieux qui avait été à l'origine de ce projet en 2005", a déclaré Alain Mérieux, Président de la Fondation Mérieux et Président de l'Institut Mérieux.

Avant de prendre la présidence de Lyonbiopôle, Christophe Cizeron a débuté sa carrière dans l’immobilier, puis en consulting auprès des collectivités locales au sein du cabinet de conseil Algoé. En 2002, il est devenu conseiller technique sur les affaires économiques du Grand Lyon (2002-2004), puis directeur de cabinet de Gérard Collomb (2004-2009) avant de passer par GL Events. Un passage dans le privé qui avait posé question puisque le cabinet du maire avait eu la charge de suivre de nombreux dossiers d’attribution de grands événements à GL Events.