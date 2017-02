Auvergne-Rhône-Alpes : le chômage baisse de 0,6% en janvier

Entre le mois de décembre 2016 et le mois de janvier 2017, le chômage a baissé dans tous les départements de la région, à l'exception de l'Isère.

Philippe Huguen/AFP

Si les chiffres du chômage témoignent d'une augmentation du nombre de chômeurs au niveau national, ce n'est pas le cas dans la région Auvergne-Rhône Alpes. Sur les trois derniers mois, 4 980 demandeurs d'emploi de catégorie A auraient repris une activité. En un an, entre janvier 2016 et janvier 2017, le nombre de chômeurs a baissé dans tous les départements, avec une baisse de 4.5% dans le Rhône, la Loire et le Cantal, et de 6.3% en Haute-Loire. Si en Isère, le nombre de chômeur a baissé de 2.6% par rapport à l'année précédente, il a cependant augmenté de 0.6% entre le mois de décembre et celui de janvier. Dans la Métropole de Lyon, 78 210 personnes sont en recherche d'emploi et n'exercent pas d'activité, contre 78 990 en décembre dernier, soit une baisse de 1% sur un mois.