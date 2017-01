Auvergne-Rhône-Alpes : hausse du chômage en décembre (0,4%)

Après une baisse de 1,4% en novembre, le chômage est reparti à la hausse dans la région Auvergne-Rhône-Alpes en décembre.

©PHILIPPE HUGUEN / AFP

Après une baisse importante au mois de novembre, le chômage repart à la hausse en décembre dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le nombre de demandeurs d'emploi a augmenté de 0,4% en un mois soit 1630 chômeurs de plus. En France, le chômage a augmenté de 0,8% durant le même mois de décembre.

En tout, la balance des trois derniers reste positive pour l'emploi, avec une baisse de 0,5%. En un an, le chômage a baissé de 3,3 % dans la région. Des chiffres meilleurs qu'au niveau national où le chômage a connu une baisse de 3% sur la même année.

En décembre, le chômage a augmenté dans tous les départements de la région à l'exception de la Loire (-0,4%) et du Rhône (-0,2%). Les plus fortes augmentations ont eu lieu dans les départements dans l'Ardèche (1,4%), dans la Drôme (1,1%) et en Haute-Savoie (1,1%).