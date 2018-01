Activité régionale : toujours en croissance

Emplois, créations d’entreprises, tourisme hôtelier, l’activité de la région Auvergne-Rhône-Alpes poursuit sa croissance pour ce troisième trimestre 2017.

Philippe Huguen/AFP

En région Auvergne-Rhône-Alpes, l’emploi marchand est toujours en progression depuis deux ans et demi. L’Insee annonce 5 100 emplois supplémentaires par rapport au trimestre précédent, ce qui fait du secteur marchand le plus dynamique de la région. En parallèle, l’emploi par intérim se fait moins courant, et le taux d’intérimaires est en baisse de à,4% par rapport au deuxième trimestre 2017.

© Insee Graphique de l'Insee, activité de la région Auvergne-Rhône-Alpes T3 2017

Emplois industriels, premier regain depuis 1 an

Ce trimestre 2017, l’emploi industriel augmente de 0,1% par rapport au trimestre précédent. Une première qui contraste avec la moyenne nationale, puisque ce secteur est toujours en baisse. L’Isère, la Drôme et la Haute-Savoie concentre l’essentiel de la création des emplois. Sur l’ensemble de l’année en revanche, ce secteur a perdu près de 2 000 emplois, et est en baisse de 0,4%, légèrement moins importante qu’à l’échelle nationale.

17 696 nouvelles entreprises

Au cours de ce troisième trimestre, 17 696 nouvelles entreprises ont été créées dans la région. Elles sont 4,1% plus nombreuses qu’au trimestre précédent. Cette hausse se calque sur la moyenne nationale, similaire. En revanche, ce taux est supérieur de 10,3% par rapport aux chiffres du troisième trimestre 2016. La part de création de micro-entreprises représente 40%. Sur l’ensemble de la région, le nombre d’entreprises défaillantes est en baisse de 6,8%, moins important qu’à l’échelle nationale ou 7,7% des entreprises ont été jugées défaillantes au cours des douze derniers mois.

Un été satisfaisant pour les hôtels

Sur l’ensemble de la région, les hôtels ont enregistré une hausse de 2,7% de la fréquentation par rapport à l’année précédente. A trimestre identique, le nombre de nuitées le plus en hausse dans l’Ain, l’Isère et la Haute-Loire. Le tourisme de loisir reste majoritaire, mais le tourisme professionnel progresse tout de même de 1,3% et représente 37% des séjours à l’hôtel. Seul le Cantal connaît une baisse de fréquentation. En parallèle, la Haute-Savoie est le seul département a connaître un déclin de fréquentation des touristes étrangers, alors qu’ils représentent 27% de la clientèle sur l’ensemble de la région.

Retrouvez les chiffres régionaux du chômage du mois de décembre 2017 ici