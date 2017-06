Après l'incendie, EELV demande la fermeture de la centrale du Bugey

Les élus EELV de Lyon ont demandé à Nicolas Hulot, le ministre de l'Écologie et de la transition énergétique, "un engagement fort pour une fermeture de cette vieille centrale", après l'incendie qui a eu lieu ce lundi.

©DR

Après l'incendie qui a eu lieu sur la tranche 5 de la centrale du Bugey ce lundi, les élus EELV Lyon ont réagi dans un communiqué intitulé "que faire quand une centrale nucléaire prend feu à 30 km de Lyon ?". Un communiqué dans lequel les écologistes lyonnais ont demandé "plus d’information pour les habitants de la métropole ainsi qu’un engagement fort de Nicolas Hulot pour une fermeture de cette vieille centrale". "Les Lyonnais n’ont aucune information concernant l’état réel de la centrale et n’ont aucune consigne en cas d’incident nucléaire plus grave : comment évacuer ? Quelles précautions prendre ? Qu’est-il prévu par la préfecture ?", ont-ils regretté.

Pour Thomas Dossus, porte-parole EELV Lyon : "Ce nouvel incident doit servir d’électrochoc. Au moment où un épisode de chaleur s’installe sur la France, il est connu que le refroidissement des centrales peut devenir problématique. Il est insupportable de vivre avec cette menace permanente à proximité d’une métropole comme Lyon sans consigne précise ni information transparente. La France ne peut plus retarder l’échéance. Continuer de faire fonctionner de vieilles centrales comme le Bugey est irresponsable." "Quand il n’était alors que militant associatif, Nicolas Hulot a plusieurs fois dénoncé l’impasse du nucléaire. Aujourd’hui ministre il a le devoir d’engager la France dans une voie énergétique d’avenir plus sûre en accélérant la fermeture de nos vieilles centrales", a conclu le porte-parole d'EELV Lyon. Pour rappel, ce lundi à 15h24, un départ de feu s'est déclenché sur le toit de la tranche 5 de la centrale nucléaire du Bugey. Le feu serait parti après des travaux d'isolation sur la tranche 5 arrêtée depuis le 27 août 2015 pour des problèmes d'étanchéité.