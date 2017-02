Two Lyon : le nouveau projet de gratte-ciel à la Part-Dieu pour 2022

La Tour "Two Lyon" s'élèvera à 170 mètres de hauteur.

© Dominique Perrault Architecte À droite du Crayon, la tour Two Lyon devrait être livrée en 2022.

En 2022, la ville de Lyon devrait accueillir un nouveau gratte-ciel dans le quartier de la Part-Dieu. Après le Crayon, Oxygène puis Incity, la tour "Two Lyon" s'élèvera au sud de la place Béraudier, à côté de la bibliothèque municipale.

Elle culminera à 170 mètres, c'est-à-dire aussi haut que la tour Incity, sans son mât.

© Dominique Perrault Architecte "Two Lyon" : une tour de bureaux et un hôtel.

La tour Two Lyon doit son appellation à son architecture. En effet, elle sera constituée de deux bâtiments. Le plus haut, de 43 étages, accueillera des bureaux. Le second, de 8 niveaux seulement, sera un hôtel quatre étoiles de 168 chambres. L'enseigne reste pour l'heure inconnue.

Entre 500 et 600 millions d'euros

Au total, ce projet s'étend sur 80 000 m². Son coût est estimé entre 500 et 600 millions d'euros.

C'est Dominique Perrault, architecte de la Bibliothèque Nationale de France à Paris, qui dessine la future tour. Sa façade vitrée ne sera pas plane mais jouera sur des effets de relief.

Le premier coup de pioche est annoncé en 2018. La livraison est prévue en 2022.