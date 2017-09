L'enquête publique s'ouvre sur le pôle d'échanges de Lyon Part-Dieu

Le projet de Pôle d'échanges multimodal de la Part-Dieu entre dans une nouvelle phase, qui est celle de l'enquête publique. Le projet de tour To-Lyon est inclus dans cette procédure.

DR Projet Place Béraudier PEM Part-Dieu

© Dominique Perrault Architecte "Two Lyon" : une tour de bureaux et un hôtel.

Le quartier de la Part-Dieu, autour de la gare, est en profonde mutation. Avec la croissance du trafic ferroviaire, c'est tout le plan d'infrastructures liant la gare aux autres modes de transport (route, tramway, métro) et aux activités du quartier qu'il faut réinventer. Le réaménagement du pôle d'échanges multimodal (PEM) décidé en 2012 doit justement améliorer les connexions, ouvrir la gare sur le quartier, proposer de nouveaux services et commerce et fluidifier les mouvements de trains en gare.

Après des années d'études et de concertation, une nouvelle phase s'ouvre, celle de l'enquête publique. Elle a pour objectif d'informer le public sur les projets prévus, de prendre en compte les intérêts des tiers et de recueillir les avis du public. Le PEM est donc concerné par cette enquête publique qui s'ouvre le 25 septembre, ainsi que la tour de Vinci immobilier connue pour l'heure sous le nom To-Lyon.

Dans cette enquête, les Lyonnais pourront étudier le projet d'extension de la gare par des galeries destinées à accueillir des commerces, côté Rhône express (Villette) et côté centre commercial (Béraudier), et celui de création d'un nouvel accès aux quais côté avenue Georges Pompidou. Ainsi que la création d'un parking pour loueurs de voitures et donc la création de la tour To-Lyon. On peut visualiser les projets du PEM ici et de la tour là.

L'enquête est ouverte du 25 septembre au 10 novembre, et une réunion publique est annoncée pour le 5 octobre à la Bourse du Travail. Le dossier d'enquête est consultable à la mairie du 3e arrondissement ou à la mairie centrale. Ou sur ces deux sites internet (à partir du 25/09) : www.registre-numerique.fr/pem-part-dieu et www.rhone.gouv.fr/Actualites/Consultations-et-enquetes-publiques. Les observations et propositions peuvent être déposées via le registre numérique notamment.