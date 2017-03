Jean-Michel Baylet, ministre de l’Aménagement du territoire et Gérard Collomb, président de la Métropole de Lyon, ont signé, ce lundi, le pacte métropolitain d’innovation du Grand Lyon. L’Etat va apporter 12,9 millions d’euros pour le "Lyon Living Lab Métropole numérique".

© Tim Douet

Ce lundi matin, Jean-Michel Baylet, ministre de l’Aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, Gérard Collomb, président de la Métropole de Lyon et Henri-Michel Comet, Préfet de la région Auvergne-Rhone-Alpes, ont signé le pacte métropolitain du Grand Lyon. L’Etat apporte 12,9 millions d’euros pour le "Lyon Living Lab Métropole numérique". La somme permettra de contribuer à faire de la Métropole de Lyon un moteur de l’aménagement du territoire et de conforter son rôle dans le domaine en déployant des stratégies innovantes sur le territoire.

Sur le montant total, 5,57 millions d’euros seront dirigés vers le projet de la « ville intelligente ». Il vise à soutenir la mise en place et le suivi d’expérimentations sur les réseaux de distribution d’électricité intelligents et lancer le projet de transformation de l’axe A6-A7 en boulevard urbain. Ensuite, 3,19 millions d’euros seront alloués pour la transition énergétique. La somme permettra la réhabilitation de plus de 600 logements sociaux et l’accompagnement des acteurs économiques de la Vallée de la chimie. Enfin, 4,14 millions d’euros sont attribués à un volet concernant l’économie et le rayonnement international. La somme allouée vise à développer des équipements de recherche basés sur la Métropole de Lyon et à la réalisation de la Cité internationale de la gastronomie, dédiée au savoir-faire culinaire et à la santé alimentaire.