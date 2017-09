Tourisme : un bilan estival satisfaisant pour l'Isère

Avec 3 millions de nuitées au compteur cet été contre 2,8 l’été dernier, l’Isère peut se vanter d’avoir terminé la saison en beauté.

Rauffet Xavier

Cette année, le taux moyen de remplissage des hébergements marchands en juillet s’élève à 40% contre 45% en août. « Un chiffre stable par rapport à 2016 » d’après l’enquête livrée par le département. De bons résultats que l’Isère doit en partie aux nombreuses manifestations sportives et culturelles. Parmi les évènements ayant favorisé le tourisme : « festivals, courses cyclistes et trails ont rencontré un franc succès ». Des activités qui attirent du monde et permettent ainsi de maintenir la fréquentation touristique. Cet été, contrairement à l’an passé, le département a pu profiter des retombées économiques liées au Tour de France puisqu’une étape a eu lieu à La Mure. En outre, avec ses 215 000 spectateurs, soit 7 000 de plus que l’an passé (+3%), le festival Jazz à Vienne a lui aussi eu un impact non négligeable sur les chiffres du tourisme.

Enfin, concernant les modes d’hébergements, ce sont les gîtes qui sortent en grands favoris de cette saison estivale avec un taux d’occupation de 63% en juillet et 77% en août. Ils sont suivis de près par les hôtels et les campings.