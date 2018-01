Sur la toile : Jeremstar accusé d'être lié à un réseau de prostitution

Les réseaux sociaux s'enflamment depuis quelques jours sur ce qui est en passe de devenir une véritable "Affaire Jeremstar". Selon certains internautes, le snapchateur lyonnais pourrait être impliqué dans une affaire de prostitution sur mineurs.

© DR Jeremstar dans les locaux d'Europe 1

Tout est parti d'un soi-disant vol de scoop sur la toile. Aqababe, un internaute suivi par plus de 40 000 personnes sur Twitter accuse Jeremstar d'avoir réutilisé des photos exclusives sans mentionner son nom. Dès lors et depuis, le jeune Tweetos publie sans discontinuer des documents accablants sur les méthodes de Pascal Cardonna, acolyte de Jeremstar et coordinateur numérique à Radio France. De vidéos en enregistrements sonores, il est à chaque fois question de propositions sexuelles douteuses qu'aurait faites Pascal Cardonna à plusieurs jeunes hommes, mineurs pour certains. Il aurait profité de sa notoriété et de sa proximité avec Jeremstar pour attirer des fans et leur proposer des rapports sexuels. Cette sordide histoire apparaît après que des vidéos du snapchateur en train de se masturber aient fuité sur la toile, et contribué à sa déprogrammation de l'émission Salut les Terriens dans laquelle il devait intervenir.