Lyon : disparition inquiétante d'un jeune de 21 ans

La Police nationale du Rhône a lancé un appel à témoins ce mercredi soir après la disparition inquiétante samedi 30 septembre d'un jeune homme de 21 ans.

© Police nationale du Rhône Disparition inquiétante de Kujtim Klimenta.

Kujtim Klimenta n'a pas été revu depuis samedi 30 septembre vers 22 heures. La Police nationale du Rhône a fait un appel à témoins mercredi soir sur son compte Twitter après cette disparition inquiétante.

Le jeune homme de 21 ans portait un bas de jogging gris, un T-shirt blanc, une doudoune fine bleue et une sacoche bleue en bandoulière. Il est de forte corpulence et a les cheveux lisses, bruns et courts, les yeux verts. Il mesure 1,79 mètre. L'avis de recherche signale aussi qu'il est handicapé mental et qu'il porte une cicatrice derrière la tête.

Si vous avez des informations, vous pouvez contacter le commissariat de police de Lyon 1er/4 au 04 37 26 25 40.