Lyon : deux adolescents agressés à Perrache pour une cigarette refusée

Hier vers 19h, deux adolescents ont été agressés place Carnot après avoir refusé de donné une cigarette à un individu de 25-30 ans. Un appel à témoins a été lancé.

Ces deux adolescents de 15 et 17 ans ont été pris à partie par un groupe de jeunes hier soir. Après avoir refusé une cigarette à un individu plus âgé, ce dernier s'est mis en colère. D'après Le Progrès, "alertés, trois hommes se sont rapprochés". Les deux jeunes hommes s'enfuient après "avoir reçu quelques gifles". Ils sont cependant rattrapés par la bande de jeunes, et l'un d’eux reçoit un coup de trottinette. L'adolescent agressé se rend compte en rentrant chez lui qu'il a "une entaille au flanc". Les pompiers penchent plutôt pour une blessure provoquée par un objet tranchant. Face à ces incertitudes, un appel à témoins a été lancé. Toute personne ayant pu assister à la scène est priée de contacter la police au 04.78.42.26.56.