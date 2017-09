Lyon dans le top 10 des villes où vivre avec des enfants

Publié sur le site SeLoger.com, un classement place Lyon dans le top 10 des meilleures grandes villes françaises pour vivre avec des enfants. La capitale des Gaules se loge à la 5e place de ce classement, considéré comme la ville la plus “économique attractive”.

© Tim Douet Lyon – La place Bellecour vue de Fourvière.

Lyon, la “deuxième ville la plus porteuse d’emplois en France”, bénéficie d’après le site SeLoger d’une “excellente situation géographique” et “d’un cadre de vie agréable” pour y vivre avec ses enfants. Sans compter sur l’attrait incontestable de la Fête des Lumière, un exemple parmi les nombreux événements culturels qui rythment la ville et s’apprécient en famille.

À la première place du classement, c’est Grenoble qui remporte la timbale de la “ville idéale pour les familles à tout point de vue". Seconde sur le podium, Rennes se distingue par son niveau de sécurité. Toulouse et Nantes se partagent les 3e et 4e places, respectivement pour la ville “où les salariés sont épanouis au travail” et celle appréciée comme une “capitale verte”.