Lyon : 300 engagements pour la culture

Le préfet du Rhône Stéphane Bouillon et le maire de Lyon Georges Képénékian ont signé ce mercredi 13 décembre la nouvelle charte de coopération culturelle Lyon ville durable qui étend les engagements de la précédente jusqu'en 2020.

© Ville de Lyon Lors de la signature de la charte de coopération culturelle le 13 décembre 2017.

"Continuer à inventer, à Lyon, une voie singulière pour des politiques culturelles." Le préfet du Rhône et le maire de Lyon ont signé la charte de coopération culturelle Lyon ville durable 2017-2020, avec 26 acteurs culturels, ce mercredi 13 décembre. Arty Farty pour les Nuits sonores, le Grame, un des centres nationaux de création musicale, le Marché Gare/MJC Confluences, le Nouveau Théâtre du 8e et le Périscope viennent grossir les rangs des signataires cette année.

Les institutions culturelles s'engagent par ce biais "à participer à une diffusion de la culture de manière solidaire, ouverte à tous par des actions concrètes et originales", comme l'explique la Ville dans un communiqué de presse. Et elles devront tenir quelque 300 engagements jusqu'en 2020. Un élargissement par rapport à l'édition précédente (2012-2015). Le document prend désormais en compte l'éducation, le développement durable, l'accessibilité ou encore l'égalité entre les femmes et les hommes. À titre d'exemple, les signataires de la charte devront développer des actions en direction des publics des hôpitaux et des prisons.